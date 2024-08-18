Поставки немецкого оружия Киеву оказались под угрозой срыва: главное об СВО к вечеру 18 августа

Поставки немецкого оружия Киеву находятся под угрозой. ВСУ не могут в полной мере использовать некоторые системы вооружения, поставленные Германией, из-за нехватки запчастей. В Курской области украинские военные активно применяют современную технику НАТО. Главные новости спецоперации на 18 августа — в материале URA.RU.
ВСУ больше не могут использовать часть немецкого вооружения
ВСУ не могут в полной мере использовать определенные системы вооружения, поставленные Германией. Дело в том, что Украина столкнулась с острой нехваткой запчастей. В частности, украинские военные больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки.
ВСУ применяют в Курской области современную технику НАТО
ВСУ использовали современную технику НАТО во время вторжения в Курскую область. Российские морпехи получили документы, подтверждающие, что бронеавтомобиль Roshel Senator был произведен и поставлен на Украину в 2024 году. Roshel Senator использовала 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, и он был зарегистрирован на Украине 26 июля 2024 года, незадолго до вторжения. Колонна техники, включавшая Roshel Senator и другие машины, была уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты РФ.
Кадыров опубликовал видео с допросом пленных украинских солдат
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с допросом украинских военнопленных. По словам военных ВСУ, их обманным путем привезли в Курскую область. Один из них до попадания в плен хвалился на камеру своего телефона, что «едет убивать русских».
Ликвидация ВСУ в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ликвидация военной техники и личного состава ВСУ в районе Суджи в Курской области продолжается. За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 27 единиц техники. Российские войска, включая спецназ «Ахмат», уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ. Более 50 украинских бойцов были ликвидированы на этом направлении.
Авиация ВС РФ ударила по складам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов в Сумской области. Как отмечает Минобороны РФ, эти склады использовались для обстрелов Курской области со стороны ВСУ.
ВСУ убивают мирных жителей в Курской области британскими дронами
Согласно сообщению в британской газете The Times, украинские войска применили поставленные Великобританией беспилотники во время нападения на Курскую область, что привело к гибели мирных жителей. В материале отмечается, что военное оборудование и консультации из Великобритании играют важную роль во время наступательных действий Украины.
Минобороны РФ продемонстрировало работу поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области
Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы поисково-спасательной группы (ПСГ) ВКС России в Курской области. ПСГ выполняет боевые задачи в приграничных районах, оказывая поддержку экипажам вертолетов. В состав ПСГ входят группа огневой поддержки и медработники, их основные задачи — наблюдение за обстановкой, спасение и доставка раненых пилотов в госпиталь. ПСГ ежедневно поддерживает экипажи вертолетов, наносящих удары по украинским силам, передает Пятый канал.
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