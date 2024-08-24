BFMTV: Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до прилета в Париж

Дурова задержали во французском аэропорту
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Предпринимателя из России Павла Дурова объявили в розыск за несколько минут до задержания во Франции. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
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«Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления в Париже. И был выдан ордер на арест», — передает RT сообщение BFMTV.
Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже 25 августа. Его хотят предъявить обвинения по ряду преступлений.
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