24 августа 2024

BFMTV: Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до прилета в Париж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дурова задержали во французском аэропорту
Дурова задержали во французском аэропорту Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателя из России Павла Дурова объявили в розыск за несколько минут до задержания во Франции. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления в Париже. И был выдан ордер на арест», — передает RT сообщение BFMTV.

Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже 25 августа. Его хотят предъявить обвинения по ряду преступлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предпринимателя из России Павла Дурова объявили в розыск за несколько минут до задержания во Франции. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. «Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления в Париже. И был выдан ордер на арест», — передает RT сообщение BFMTV. Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже 25 августа. Его хотят предъявить обвинения по ряду преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...