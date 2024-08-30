ООН готова изучить данные о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово рассмотреть информацию о сексуальных преступлениях, связанных с ВСУ в Курской области. Об этом рассказал представитель управления Тамин Аль-Китан.
«УВКПЧ готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего не получило», — передает слова Аль-Китана РИА Новости. Он добавил, что управленние следит за последствиями боевых действий для гражданского населения, включая Курскую область, и фиксирует нарушения.
В то же время посол МИД РФ Родион Мирошник сообщал о наличии информации о «сексуальном насилии, совершенном украинскими наемниками и радикалами» в Курской области. Он заявил о намерении передать данные о преступлениях ВСУ в международные организации.
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