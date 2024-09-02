ХАМАС опубликовала видео с убитыми заложниками, среди которых был россиянин

В секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда.
«Тела шестерых убитых заложников обнаружили в секторе Газа 31 августа. Боевики ХАМАС опубликовали видео с убитыми, в том числе россиянином Лобановым», — передает РБК заявление пресс-секретаря ХАМАС.
После этого заявления было опубликовано видео с живыми заложниками, где они представляются. ХАМАС также предупредила о скорой публикации «последних сообщений» заложников. Одно видео уже было опубликовано, на котором убитая заложница Эдена Йерушалми призывает прекратить бомбардировки и выражает желание вернуться домой.
Ранее сообщалось, что тело погибшего Лобанова было опознано. Предположительно, россиянин был взят в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль, передает РТ.
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