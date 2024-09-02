02 сентября 2024

ХАМАС опубликовала видео с убитыми заложниками, среди которых был россиянин

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Заложники были взяты ХАМАС во время нападения на Израиль
Заложники были взяты ХАМАС во время нападения на Израиль Фото:

В секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда.

«Тела шестерых убитых заложников обнаружили в секторе Газа 31 августа. Боевики ХАМАС опубликовали видео с убитыми, в том числе россиянином Лобановым», — передает РБК заявление пресс-секретаря ХАМАС.

После этого заявления было опубликовано видео с живыми заложниками, где они представляются. ХАМАС также предупредила о скорой публикации «последних сообщений» заложников. Одно видео уже было опубликовано, на котором убитая заложница Эдена Йерушалми призывает прекратить бомбардировки и выражает желание вернуться домой.

Ранее сообщалось, что тело погибшего Лобанова было опознано. Предположительно, россиянин был взят в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль, передает РТ.

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В секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда. «Тела шестерых убитых заложников обнаружили в секторе Газа 31 августа. Боевики ХАМАС опубликовали видео с убитыми, в том числе россиянином Лобановым», — передает РБК заявление пресс-секретаря ХАМАС. После этого заявления было опубликовано видео с живыми заложниками, где они представляются. ХАМАС также предупредила о скорой публикации «последних сообщений» заложников. Одно видео уже было опубликовано, на котором убитая заложница Эдена Йерушалми призывает прекратить бомбардировки и выражает желание вернуться домой. Ранее сообщалось, что тело погибшего Лобанова было опознано. Предположительно, россиянин был взят в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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