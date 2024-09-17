Киев с сирийскими террористами откроют фронт против России: карта СВО на Украине на 16 сентября

Украина начала подготовку террористов из Сирии для создания нового фронта

17 сентября 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят террористов из Сирии для создания нового фронта против России Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев в сотрудничестве с США собирается открыть новый фронт против России. Для этого Украина уже начала подготовку террористов из Сирии к применению новых технологий для создания беспилотников. Сейчас примерно 250 бойцов ВСУ прибыли в Идлиб для обучения боевиков террористической группировки. При этом на Курском направлении украинские силы не могут удержать оборону. Часть солдат ВСУ во время наступления была отрезана и оказалась в окружении. На данный момент любые попытки украинскими военнослужащими прорваться остаются неуспешными. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Инфографика URA.RU Курское направление ВСУ пытались прорваться под селом Веселое в Курской области. Российскими силами ПВО украинский дрон был успешно сбит. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. ВС РФ также уничтожили самоходную артиллерийскую установку и автомобиль противника. Также российские силы с помощью украинского бронетранспортера «Козак» освободили несколько населенных пунктов в Курской области. В их числе село Снагость. В Минобороны РФ рассказали подробности освобождения этого населенного пункта. В рамках операции ВДВ из состава группировки «Север» вскрыли систему обороны и огневые средства ВСУ в Снагости и на подступах к нему. Подразделения ВДВ под прикрытием бронегруппы успешно провели штурм, а поддержку с воздуха оказывали операторы БПЛА. В результате штурмовые группы ВДВ закрепились в населенном пункте и перешли к его удержанию. Кроме того, в Курской области во время наступательной операции часть украинских военных была отрезана от основных сил и оказалась в окружении. «В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал командир подразделения в составе группировки «Север». Все попытки выхода из окружения ВС РФ успешно пресекают. Харьковское направление Российские военные укрепили позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, улучшена логистика и обеспечение российских подразделений для бесперебойного снабжения. В районах Синьковка, Петропавловка, Глушковка и Кругляковка были усилены фланги и проведена реорганизация логистических цепочек. Это позволило повысить эффективность ведения боевых действий и укрепить позиции российских войск. Донецкое направление Подразделения БПЛА Южной группировки войск России успешно уничтожили группу пехоты ВСУ на донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ. Оператор БПЛА осуществил точечный сброс боеприпасов, результатом которого стало уничтожение до отделения пехоты противника. Кроме того, российские войска ведут бои в районе Угледара. Есть продвижения. Также бои идут в Максимильяновке и в районе Желанного Первого. Северское направление Артиллерийский расчет ВСУ был уничтожен в результате применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» на северском направлении, как сообщает Минобороны России. Точное попадание и последующее уничтожение артиллерийского расчета ВСУ было подтверждено с помощью средств объективного контроля. Авдеевское направление Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно отразили атаку беспилотника ВСУ типа «Баба-яга» на авдеевском направлении. Зенитные подразделения «Центра», по информации Минобороны РФ, круглосуточно ведут борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками противника, используя для этих целей зенитные установки, стрелковое оружие с ночными прицелами и переносные зенитные ракетные комплексы. Часовоярское направление Продолжаются бои в восточной части Часов Яра. Помимо этого, бои идут на флангах, где ВС РФ улучшают свои позиции. ВС РФ уничтожили опорник ВСУ на правом берегу Днепра Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) российских войск нанес удар по опорному пункту ВСУ на правом берегу Днепра. Как добавили в министерстве обороны, корректировка огня РСЗО осуществляется с помощью операторов БПЛА в режиме реального времени, что позволяет точно поражать цели и экономить боеприпасы. Дроны ВСУ атаковали Брянскую область В небе над Брянской областью были успешно уничтожены восемь украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки произошла с 21:55 до 22:25 по московскому времени. Открытие нового фронта против России Украина вместе с США начали подготовку террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) к производству БПЛА для открытия нового фронта против России. В Сирии уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов. Эти специалисты обучают боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» методам создания и модернизации дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев в сотрудничестве с США собирается открыть новый фронт против России. Для этого Украина уже начала подготовку террористов из Сирии к применению новых технологий для создания беспилотников. Сейчас примерно 250 бойцов ВСУ прибыли в Идлиб для обучения боевиков террористической группировки. При этом на Курском направлении украинские силы не могут удержать оборону. Часть солдат ВСУ во время наступления была отрезана и оказалась в окружении. На данный момент любые попытки украинскими военнослужащими прорваться остаются неуспешными. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. ВСУ пытались прорваться под селом Веселое в Курской области. Российскими силами ПВО украинский дрон был успешно сбит. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. ВС РФ также уничтожили самоходную артиллерийскую установку и автомобиль противника. Также российские силы с помощью украинского бронетранспортера «Козак» освободили несколько населенных пунктов в Курской области. В их числе село Снагость. В Минобороны РФ рассказали подробности освобождения этого населенного пункта. В рамках операции ВДВ из состава группировки «Север» вскрыли систему обороны и огневые средства ВСУ в Снагости и на подступах к нему. Подразделения ВДВ под прикрытием бронегруппы успешно провели штурм, а поддержку с воздуха оказывали операторы БПЛА. В результате штурмовые группы ВДВ закрепились в населенном пункте и перешли к его удержанию. Кроме того, в Курской области во время наступательной операции часть украинских военных была отрезана от основных сил и оказалась в окружении. «В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал командир подразделения в составе группировки «Север». Все попытки выхода из окружения ВС РФ успешно пресекают. Российские военные укрепили позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, улучшена логистика и обеспечение российских подразделений для бесперебойного снабжения. В районах Синьковка, Петропавловка, Глушковка и Кругляковка были усилены фланги и проведена реорганизация логистических цепочек. Это позволило повысить эффективность ведения боевых действий и укрепить позиции российских войск. Подразделения БПЛА Южной группировки войск России успешно уничтожили группу пехоты ВСУ на донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ. Оператор БПЛА осуществил точечный сброс боеприпасов, результатом которого стало уничтожение до отделения пехоты противника. Кроме того, российские войска ведут бои в районе Угледара. Есть продвижения. Также бои идут в Максимильяновке и в районе Желанного Первого. Артиллерийский расчет ВСУ был уничтожен в результате применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» на северском направлении, как сообщает Минобороны России. Точное попадание и последующее уничтожение артиллерийского расчета ВСУ было подтверждено с помощью средств объективного контроля. Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно отразили атаку беспилотника ВСУ типа «Баба-яга» на авдеевском направлении. Зенитные подразделения «Центра», по информации Минобороны РФ, круглосуточно ведут борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками противника, используя для этих целей зенитные установки, стрелковое оружие с ночными прицелами и переносные зенитные ракетные комплексы. Продолжаются бои в восточной части Часов Яра. Помимо этого, бои идут на флангах, где ВС РФ улучшают свои позиции. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) российских войск нанес удар по опорному пункту ВСУ на правом берегу Днепра. Как добавили в министерстве обороны, корректировка огня РСЗО осуществляется с помощью операторов БПЛА в режиме реального времени, что позволяет точно поражать цели и экономить боеприпасы. В небе над Брянской областью были успешно уничтожены восемь украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки произошла с 21:55 до 22:25 по московскому времени. Украина вместе с США начали подготовку террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) к производству БПЛА для открытия нового фронта против России. В Сирии уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов. Эти специалисты обучают боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» методам создания и модернизации дронов.