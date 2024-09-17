В ХМАО группа мигрантов приставала к девочкам

В Нефтеюганске (ХМАО) группа лиц из ближнего зарубежья приставала к несовершеннолетним девочкам. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и поручил провести проверку.
«В социальных медиа сообщается, что в Нефтеюганске мигранты осуществляли противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Глава СК РФ поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Информация о нелицеприятном поведении мигрантов в Нефтеюганске появилась накануне в telegram-канале «Русской общины». Несколько мужчин из стран ближнего зарубежья приставали на детской площадке к девочкам-подросткам, выпрашивали их контакты, а в какой-то момент начали распускать руки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.