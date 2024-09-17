17 сентября 2024

В ХМАО группа мигрантов приставала к девочкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты приставали к девочкам на детской площадке
Мигранты приставали к девочкам на детской площадке Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) группа лиц из ближнего зарубежья приставала к несовершеннолетним девочкам. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и поручил провести проверку.

«В социальных медиа сообщается, что в Нефтеюганске мигранты осуществляли противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Глава СК РФ поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Информация о нелицеприятном поведении мигрантов в Нефтеюганске появилась накануне в telegram-канале «Русской общины». Несколько мужчин из стран ближнего зарубежья приставали на детской площадке к девочкам-подросткам, выпрашивали их контакты, а в какой-то момент начали распускать руки.

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В Нефтеюганске (ХМАО) группа лиц из ближнего зарубежья приставала к несовершеннолетним девочкам. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и поручил провести проверку. «В социальных медиа сообщается, что в Нефтеюганске мигранты осуществляли противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Глава СК РФ поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация о нелицеприятном поведении мигрантов в Нефтеюганске появилась накануне в telegram-канале «Русской общины». Несколько мужчин из стран ближнего зарубежья приставали на детской площадке к девочкам-подросткам, выпрашивали их контакты, а в какой-то момент начали распускать руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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