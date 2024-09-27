В мире Украина Над Ростовом и Белгородом сбито девять беспилотников ВСУ 27 сентября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 + Пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что были сбиты шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября, загорелось несколько домов и пострадали пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что были сбиты шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября, загорелось несколько домов и пострадали пять человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям