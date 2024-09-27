Над Ростовом и Белгородом сбито девять беспилотников ВСУ

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что были сбиты шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября, загорелось несколько домов и пострадали пять человек.
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