Над Ростовом и Белгородом сбито девять беспилотников ВСУ

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Пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что были сбиты шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября, загорелось несколько домов и пострадали пять человек.

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В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что были сбиты шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября, загорелось несколько домов и пострадали пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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