Сальдо: имущество украинских олигархов национализируют в Херсонской области

Украинские олигархи лишатся своего имущества из-за национализации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Работа уже идет. Активы украинских олигархов в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — рассказал Сальдо РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации.
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