Сальдо: имущество украинских олигархов национализируют в Херсонской области

12 апреля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Сальдо заявил о передаче активов Фонду госимущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Украинские олигархи лишатся своего имущества из-за национализации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Работа уже идет. Активы украинских олигархов в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — рассказал Сальдо РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации.

Украинские олигархи лишатся своего имущества из-за национализации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Работа уже идет. Активы украинских олигархов в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — рассказал Сальдо РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации.