11 апреля 2023

Сальдо: имущество украинских олигархов национализируют в Херсонской области

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Сальдо заявил о передаче активов Фонду госимущества Фото:
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Украинские олигархи лишатся своего имущества из-за национализации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Работа уже идет. Активы украинских олигархов в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — рассказал Сальдо РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации.

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Украинские олигархи лишатся своего имущества из-за национализации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Работа уже идет. Активы украинских олигархов в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — рассказал Сальдо РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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