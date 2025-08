WP: Запад расстроился из-за провальной попытки парализовать экономику РФ

03 августа 2025 в 18:47 Размер текста - 17 +

Западные санкции оказались неспособны нанести вред российской экономике Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Западные страны выразили разочарование по поводу темпов экономического роста России, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом пишет The Washington Post (WP). «Неспособность западных санкций парализовать российскую экономику стала одним из самых стойких разочарований», — говорится в материале WP. Как отмечает автор публикации, несмотря на текущие обстоятельства, экономика РФ демонстрирует дальнейший рост. В материале упоминается, что в прошлом году экономика России продемонстрировала рост свыше 4%, и, согласно прогнозам, в текущем году положительная динамика сохранится, хотя темпы увеличения замедлятся. Отмечается, что президенту РФ Владимиру Путину удалось адаптироваться к санкционному давлению, расширив круг торговых партнеров для экспорта нефти и энергоресурсов. Ключевыми импортерами российской нефти на сегодняшний день выступают Китай и Индия, пишет автор WP. Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором упомянуло, что индийские власти не выдавали распоряжений государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) о приостановке закупок российской нефти. Также стало известно, что Индия планирует поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, несмотря на предостережения американского лидера Дональда Трампа. По информации The New York Times, в энергетической стратегии страны не произошло изменений, и власти не выдавали нефтяным компаниям указаний по сокращению закупок сырья из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны выразили разочарование по поводу темпов экономического роста России, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом пишет The Washington Post (WP). «Неспособность западных санкций парализовать российскую экономику стала одним из самых стойких разочарований», — говорится в материале WP. Как отмечает автор публикации, несмотря на текущие обстоятельства, экономика РФ демонстрирует дальнейший рост. В материале упоминается, что в прошлом году экономика России продемонстрировала рост свыше 4%, и, согласно прогнозам, в текущем году положительная динамика сохранится, хотя темпы увеличения замедлятся. Отмечается, что президенту РФ Владимиру Путину удалось адаптироваться к санкционному давлению, расширив круг торговых партнеров для экспорта нефти и энергоресурсов. Ключевыми импортерами российской нефти на сегодняшний день выступают Китай и Индия, пишет автор WP. Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором упомянуло, что индийские власти не выдавали распоряжений государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) о приостановке закупок российской нефти. Также стало известно, что Индия планирует поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, несмотря на предостережения американского лидера Дональда Трампа. По информации The New York Times, в энергетической стратегии страны не произошло изменений, и власти не выдавали нефтяным компаниям указаний по сокращению закупок сырья из России.