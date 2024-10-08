Главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову продлили арест

Юрию Кузнецову продлили арест до января
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Московский суд продлил арест руководителю главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову до января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд в Москве продлил до января арест главному кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке», — передают журналисты агентства. Кузнецова обвиняют в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.
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