Главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову продлили арест

08 октября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Юрию Кузнецову продлили арест до января Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Московский суд продлил арест руководителю главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову до января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд в Москве продлил до января арест главному кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке», — передают журналисты агентства. Кузнецова обвиняют в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд продлил арест руководителю главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову до января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд в Москве продлил до января арест главному кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке», — передают журналисты агентства. Кузнецова обвиняют в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.