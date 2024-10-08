Главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Кузнецов. stock, stock
Юрию Кузнецову продлили арест до января Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Московский суд продлил арест руководителю главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову до января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд в Москве продлил до января арест главному кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке», — передают журналисты агентства. Кузнецова обвиняют в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд продлил арест руководителю главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову до января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд в Москве продлил до января арест главному кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке», — передают журналисты агентства. Кузнецова обвиняют в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...