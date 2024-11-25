МИД РФ назвал потенциальные военные цели в Европе для России

МИД РФ: военные цели США в Европе являются приоритетными для России
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Американские военные базы, базирующиеся в Европе, станут целями для России в случае войны, заявил Сергей Рябков
Американские военные базы, базирующиеся в Европе, станут целями для России в случае войны, заявил Сергей Рябков Фото:

В случае военного конфликта между Россией и США, все американские военные базы, которые размещены в Европе, станут целью для ударов со стороны России. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами. 

«Элементы системы передового развертывания американских средств [в Европе], нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки», — сказал Рябков в разговоре с РИА Новости. Так он ответил на вопрос, какие цели для России будут в приоритете, в случае полноценного военного конфликта между США и РФ. 

До этого в МИД РФ отмечали, что если Вашингтон разместит в Азиатском регионе свои ракеты, Россия поступит аналогичным образом. Рябков еще ранее отмечал, что страны НАТО в целом нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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В случае военного конфликта между Россией и США, все американские военные базы, которые размещены в Европе, станут целью для ударов со стороны России. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами.  «Элементы системы передового развертывания американских средств [в Европе], нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки», — сказал Рябков в разговоре с РИА Новости. Так он ответил на вопрос, какие цели для России будут в приоритете, в случае полноценного военного конфликта между США и РФ.  До этого в МИД РФ отмечали, что если Вашингтон разместит в Азиатском регионе свои ракеты, Россия поступит аналогичным образом. Рябков еще ранее отмечал, что страны НАТО в целом нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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