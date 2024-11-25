МИД РФ назвал потенциальные военные цели в Европе для России

В случае военного конфликта между Россией и США, все американские военные базы, которые размещены в Европе, станут целью для ударов со стороны России. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами.
«Элементы системы передового развертывания американских средств [в Европе], нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки», — сказал Рябков в разговоре с РИА Новости. Так он ответил на вопрос, какие цели для России будут в приоритете, в случае полноценного военного конфликта между США и РФ.
До этого в МИД РФ отмечали, что если Вашингтон разместит в Азиатском регионе свои ракеты, Россия поступит аналогичным образом. Рябков еще ранее отмечал, что страны НАТО в целом нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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