В НАТО обсудили планы высокоточных ударов по России

В НАТО идет обсуждение высокоточных ударов по России в случае начала прямого военного конфликта со страной. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр.
«Но мы также должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов. <…> Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — рассказал Бауэр на конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить прямого военного столкновения с США и другими странами. Сам же российский лидер Владимир Путин многократно заявлял, что стране не нужен конфликт с НАТО. Однако, если Североатлантический альянс вынашивает такие планы, то Россия готова к подобному развитию событий, подчеркивал Путин.
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