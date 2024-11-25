В НАТО обсудили планы высокоточных ударов по России

Адмирал Бауэр: в НАТО обсуждают превентивные высокоточные удары по России

25 ноября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

НАТО готовится к прямому столкновению с РФ, заявил Бауэр Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills В НАТО идет обсуждение высокоточных ударов по России в случае начала прямого военного конфликта со страной. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр. «Но мы также должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов. <…> Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — рассказал Бауэр на конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить прямого военного столкновения с США и другими странами. Сам же российский лидер Владимир Путин многократно заявлял, что стране не нужен конфликт с НАТО. Однако, если Североатлантический альянс вынашивает такие планы, то Россия готова к подобному развитию событий, подчеркивал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В НАТО идет обсуждение высокоточных ударов по России в случае начала прямого военного конфликта со страной. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр. «Но мы также должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов. <…> Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — рассказал Бауэр на конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить прямого военного столкновения с США и другими странами. Сам же российский лидер Владимир Путин многократно заявлял, что стране не нужен конфликт с НАТО. Однако, если Североатлантический альянс вынашивает такие планы, то Россия готова к подобному развитию событий, подчеркивал Путин.