В НАТО обсудили планы высокоточных ударов по России

Адмирал Бауэр: в НАТО обсуждают превентивные высокоточные удары по России
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НАТО готовится к прямому столкновению с РФ, заявил Бауэр Фото:

В НАТО идет обсуждение высокоточных ударов по России в случае начала прямого военного конфликта со страной. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр.

«Но мы также должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов. <…> Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — рассказал Бауэр на конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить прямого военного столкновения с США и другими странами. Сам же российский лидер Владимир Путин многократно заявлял, что стране не нужен конфликт с НАТО. Однако, если Североатлантический альянс вынашивает такие планы, то Россия готова к подобному развитию событий, подчеркивал Путин.

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В НАТО идет обсуждение высокоточных ударов по России в случае начала прямого военного конфликта со страной. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр. «Но мы также должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов. <…> Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — рассказал Бауэр на конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить прямого военного столкновения с США и другими странами. Сам же российский лидер Владимир Путин многократно заявлял, что стране не нужен конфликт с НАТО. Однако, если Североатлантический альянс вынашивает такие планы, то Россия готова к подобному развитию событий, подчеркивал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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