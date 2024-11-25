ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых

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Промсвязьбанк анонсировал предложение с 30% годовых
Промсвязьбанк анонсировал предложение с 30% годовых Фото:

Промсвязьбанк анонсировал запуск новых депозитных продуктов «Народный вклад» и «Народный вклад плюс», предлагающих уникальную ставку в 30% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С 25 ноября Промсвязьбанк запустил новый продукт „Народный вклад“ и „Народный вклад плюс“ со ставкой 30% годовых», — передает РБК, ссылаясь на пресс-службу. Отмечается, что вклад доступен для новых клиентов банка.

Новинка доступна для открытия на сроки 91, 181 и 367 дней. Особенностью вкладов является ограничение по сумме: для «Народного вклада» — ровно 50 тысяч рублей, а для «Народного вклада плюс» — от 10-ти до 100 тысячи рублей.

Кроме того, для открытия «Народного вклада плюс» клиент должен соответствовать ряду условий. Необходимо быть зарплатным клиентом банка или пенсионером, который получил пенсию на счет в Промсвязьбанке после 25 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в банках снизилась в октябре впервые за последние семь месяцев. Об этом сообщили в Банке России, передает «Национальная служба новостей».

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Промсвязьбанк анонсировал запуск новых депозитных продуктов «Народный вклад» и «Народный вклад плюс», предлагающих уникальную ставку в 30% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка. «С 25 ноября Промсвязьбанк запустил новый продукт „Народный вклад“ и „Народный вклад плюс“ со ставкой 30% годовых», — передает РБК, ссылаясь на пресс-службу. Отмечается, что вклад доступен для новых клиентов банка. Новинка доступна для открытия на сроки 91, 181 и 367 дней. Особенностью вкладов является ограничение по сумме: для «Народного вклада» — ровно 50 тысяч рублей, а для «Народного вклада плюс» — от 10-ти до 100 тысячи рублей. Кроме того, для открытия «Народного вклада плюс» клиент должен соответствовать ряду условий. Необходимо быть зарплатным клиентом банка или пенсионером, который получил пенсию на счет в Промсвязьбанке после 25 ноября текущего года. Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в банках снизилась в октябре впервые за последние семь месяцев. Об этом сообщили в Банке России, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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