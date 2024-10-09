Mash: марафоны Блиновской украли и продали за бесценок

Марафоны блогера Елены Блиновской украла и продает курсы по пять тысяч рублей компания по разработке компьютерного ПО «Бегет». Об этом сообщает Mash.
«Блиновская пожаловалась в суд на кражу ее марафонов.... Хочет наказать интернет-торгашей, которые продают курсы за пять тысяч вместо 110 тысяч», — передает Mash в своем telegram-канале.
Там добавили, что Блиновская подала 2 октября иск в Мосгорсуд на «Бегет», однако он был возвращен блогеру. Компания продает ее марафоны «Расширение финансового сознания», «Отношения», «Исполнение желаний перед Новым годом — 2020», «Идеальная мама — счастливая мама», «Секретный бонус», а также тренинг «Стань и получишь» и курс «Предназначение».
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