Названы сроки всероссийских проверочных работ в школах

Рособрнадзор: всероссийские проверочные работы пройдут с апреля по май
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Приказ был зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2025 года
Приказ был зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2025 года Фото:

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«ВПР пройдут с 20 апреля по 20 мая», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Соответствующий приказ был зарегистрирован Министерством юстиции России 29 мая 2025 года. Каждая школа самостоятельно определяет конкретные даты проведения проверочных работ по отдельным предметам в рамках установленного периода.

Всероссийские проверочные работы традиционно проводятся среди учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 11-х классов. ВПР охватывают основные школьные предметы, такие как русский язык, математика, окружающий мир, история, биология, обществознание, география и иностранные языки. Состав участников для каждого предмета утвержден приказом Рособрнадзора.

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «ВПР пройдут с 20 апреля по 20 мая», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Соответствующий приказ был зарегистрирован Министерством юстиции России 29 мая 2025 года. Каждая школа самостоятельно определяет конкретные даты проведения проверочных работ по отдельным предметам в рамках установленного периода. Всероссийские проверочные работы традиционно проводятся среди учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 11-х классов. ВПР охватывают основные школьные предметы, такие как русский язык, математика, окружающий мир, история, биология, обществознание, география и иностранные языки. Состав участников для каждого предмета утвержден приказом Рособрнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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