Стало известно, когда школьникам объявят результаты ЕГЭ

Первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) станут известны участникам уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
«На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты [по ЕГЭ]», — сказали в пресс-службе. Их слова передает ТАСС.
Сообщается, что выпускники уже прошли экзаменационные испытания по истории, литературе, химии, а также по математике базового и профильного уровней. Сегодня же они сдавали ЕГЭ по русскому языку, который является обязательной дисциплиной.
Ранее стало известно, что за первые два дня проведения ЕГЭ в 2025 году с экзаменов выгнали свыше 200 школьников по всей России. Главным основанием для удаления участников стали многочисленные нарушения установленных правил сдачи экзамена. В частности, среди всех отстраненных 70 учащихся были замечены за использованием мобильных телефонов.
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