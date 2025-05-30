Стало известно, когда школьникам объявят результаты ЕГЭ

Минпросвещения РФ: первые результаты ЕГЭ объявят на следующей неделе
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Первые результаты ЕГЭ станут известны уже на следующей неделе
Первые результаты ЕГЭ станут известны уже на следующей неделе Фото:

Первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) станут известны участникам уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты [по ЕГЭ]», — сказали в пресс-службе. Их слова передает ТАСС.

Сообщается, что выпускники уже прошли экзаменационные испытания по истории, литературе, химии, а также по математике базового и профильного уровней. Сегодня же они сдавали ЕГЭ по русскому языку, который является обязательной дисциплиной.

Ранее стало известно, что за первые два дня проведения ЕГЭ в 2025 году с экзаменов выгнали свыше 200 школьников по всей России. Главным основанием для удаления участников стали многочисленные нарушения установленных правил сдачи экзамена. В частности, среди всех отстраненных 70 учащихся были замечены за использованием мобильных телефонов.

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Первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) станут известны участникам уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. «На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты [по ЕГЭ]», — сказали в пресс-службе. Их слова передает ТАСС. Сообщается, что выпускники уже прошли экзаменационные испытания по истории, литературе, химии, а также по математике базового и профильного уровней. Сегодня же они сдавали ЕГЭ по русскому языку, который является обязательной дисциплиной. Ранее стало известно, что за первые два дня проведения ЕГЭ в 2025 году с экзаменов выгнали свыше 200 школьников по всей России. Главным основанием для удаления участников стали многочисленные нарушения установленных правил сдачи экзамена. В частности, среди всех отстраненных 70 учащихся были замечены за использованием мобильных телефонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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