Адвокат предупредил Смолова о сроке из-за перелома у пострадавшего в драке с ним

Футболист Федор Смолов может понести уголовную ответственность из-за перелома лица у одного из пострадавших в драке с его участием. Об этом сообщил адвокат Максим Калинов. По словам эксперта, наличие перелома орбитальной кости у потерпевшего квалифицируется как вред здоровью средней степени тяжести.
«Видел информацию, что у одного из пострадавших перелом орбитальной кости. Так вот, по степени тяжести вреда здоровью, когда идет какой-либо перелом, в том числе лицевой кости, любой другой, и, вероятно, там сотрясение мозга еще», — пояснил юрист. Его слова передает «Газета.ru». Если амбулаторное лечение пациента длилось свыше 21 дня, в таком случае применяется пункт «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса. Речь идет о причинении вреда здоровью средней тяжести по мотивам хулиганства, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, заявил Калинов.
Он уточнил, что ранее уголовные дела по таким инцидентам возбуждались сразу, однако сейчас часто предварительно проводится экспертиза. Адвокат отметил, что любое насильственное поведение вне зависимости от обстоятельств недопустимо, а расследование должно осуществляться правоохранительными органами. Он также сравнил ситуацию с делом футболистов Мамаева и Кокорина.
Ранее в мае в московском кафе «Кофемания» на Никитской улице Смолов подрался. В этот день спортсмен отмечал чемпионство с ФК «Краснодар». Видео инцидента с его участием распространилось в социальных сетях только в июле.
Отмечается, что со спортсмена требовали деньги за непубликацию кадров драки. Пострадавшему в конфликте футболист выплатил миллион, однако средства еще не забрали.
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