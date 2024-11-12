Илон Маск призвал власти Украины остановить конфликт с Россией

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Маск заявил, что для Украины невыгодно продолжать конфликт
Маск заявил, что для Украины невыгодно продолжать конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Миллиардер Илон Маск заявил о своем неодобрении действий украинского правительства, направленных на продолжение конфликта с Россией. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Он подтвердил свою ранее сделанную запись о том, что <...> власти Украины „просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды“», — передает ТАСС слова Маска. Он также добавил, что конфликт России и Украины бесконечен и не имеет прогресса.

Ранее издание ABC сообщило, что Маск принимает активное участие в процессе формирования новой администрации избранного президента США, Дональда Трампа, осуществляя выбор ключевых сотрудников. Также он был участником телефонных переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Миллиардер Илон Маск заявил о своем неодобрении действий украинского правительства, направленных на продолжение конфликта с Россией. Об этом он сообщил в соцсети X. «Он подтвердил свою ранее сделанную запись о том, что <...> власти Украины „просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды“», — передает ТАСС слова Маска. Он также добавил, что конфликт России и Украины бесконечен и не имеет прогресса. Ранее издание ABC сообщило, что Маск принимает активное участие в процессе формирования новой администрации избранного президента США, Дональда Трампа, осуществляя выбор ключевых сотрудников. Также он был участником телефонных переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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