Илон Маск призвал власти Украины остановить конфликт с Россией

Миллиардер Илон Маск заявил о своем неодобрении действий украинского правительства, направленных на продолжение конфликта с Россией. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Он подтвердил свою ранее сделанную запись о том, что <...> власти Украины „просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды“», — передает ТАСС слова Маска. Он также добавил, что конфликт России и Украины бесконечен и не имеет прогресса.
Ранее издание ABC сообщило, что Маск принимает активное участие в процессе формирования новой администрации избранного президента США, Дональда Трампа, осуществляя выбор ключевых сотрудников. Также он был участником телефонных переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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