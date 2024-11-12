Бывший украинский чиновник стал подозреваемым по делу о хищениях в Минобороны

Экс-директор департамента Минобороны Украины подозревается в «списании» 94 млн гривен пени львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу за просроченные контракты. Об этом сообщает государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
По версии следствия, он «списал» львовскому бизнесмену почти 94 млн грн пени за просроченные контракты на поставку военной одежды. Гриневич заключил контракты с Минобороны на сумму 1,5 млрд гривен, при этом не имея своих производственных возможностей или договоров с другими компаниями для осуществления обещанных поставок. По окончании срока контракта он договорился с главой департамента продлить сроки поставок, чтобы избежать штрафных санкций за нарушение сроков поставки, сообщается на сайте ГБР.
Чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
17 января Министерство обороны Украины разорвало последний контракт с компанией, принадлежащей Гринкевичу. Спустя пять дней, 22 января, в Одессе был арестован Роман Гринкевич, в ходе попытки нелегального пересечения государственной границы. В настоящее время он находится под арестом и обвиняется в участии в мошеннических действиях в рамках преступной группировки, обвиняемой в поставках Вооруженным Силам Украины некачественной одежды на общую сумму около 1 миллиарда гривен.
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