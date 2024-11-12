В Белоруссии из президентской гонки вышла Чемоданова

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова объявила решении выйти из президентской гонки в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».
«Чемоданова приняла решение прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале телеканала. Агентство «Белта» сообщило, что решение приняли на заседании правления Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Дата проведения президентских выборов в Белоруссии установлена на 26 января 2025 года. Период сбора подписей избирателей для поддержки номинации кандидатур на пост президента запланирован с 7 ноября по 6 декабря 2024 года. Центральная избирательная комиссия ранее утвердила регистрацию семи инициативных групп, которым разрешено проводить сбор подписей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.