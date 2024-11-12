В Белоруссии из президентской гонки вышла Чемоданова

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В Белоруссии уже несколько кандидатов отказались от участия в выборах
В Белоруссии уже несколько кандидатов отказались от участия в выборах Фото:

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова объявила решении выйти из президентской гонки в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

«Чемоданова приняла решение прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале телеканала. Агентство «Белта» сообщило, что решение приняли на заседании правления Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Дата проведения президентских выборов в Белоруссии установлена на 26 января 2025 года. Период сбора подписей избирателей для поддержки номинации кандидатур на пост президента запланирован с 7 ноября по 6 декабря 2024 года. Центральная избирательная комиссия ранее утвердила регистрацию семи инициативных групп, которым разрешено проводить сбор подписей.

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Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова объявила решении выйти из президентской гонки в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный». «Чемоданова приняла решение прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале телеканала. Агентство «Белта» сообщило, что решение приняли на заседании правления Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Дата проведения президентских выборов в Белоруссии установлена на 26 января 2025 года. Период сбора подписей избирателей для поддержки номинации кандидатур на пост президента запланирован с 7 ноября по 6 декабря 2024 года. Центральная избирательная комиссия ранее утвердила регистрацию семи инициативных групп, которым разрешено проводить сбор подписей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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