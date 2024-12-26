Путин ответил на вопрос про завершение конфликта на Украине в 2025 году

Президент России Владимир Путин высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и вступления Украины в НАТО. По его словам, текущая ситуация остается неопределенной, но Россия готова к завершению.
«У нас так говорят в народе, да вашими бы устами мед пить. Так же говорят, а в команде Трампа и говорят, и прямо заявляют, что конфликт может быть заморожен», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос про урегулирование конфликта на Украине в 2025 году. Российский лидер пояснил, что РФ готова к завершению, в отличие от Киева.
Путин также отметил, что не знаком с позицией будущей команды избранного президента США. Он подчеркнул, что решения новой администрации будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития ситуации.
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