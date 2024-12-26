Путин ответил на вопрос про завершение конфликта на Украине в 2025 году

Путин: Россия стремится к завершению конфликта на Украине
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Путин заявил, что не знает, как точно будет развиваться украинский кризис
Путин заявил, что не знает, как точно будет развиваться украинский кризис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и вступления Украины в НАТО. По его словам, текущая ситуация остается неопределенной, но Россия готова к завершению. 

«У нас так говорят в народе, да вашими бы устами мед пить. Так же говорят, а в команде Трампа и говорят, и прямо заявляют, что конфликт может быть заморожен», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос про урегулирование конфликта на Украине в 2025 году.  Российский лидер пояснил, что РФ готова к завершению, в отличие от Киева. 

Путин также отметил, что не знаком с позицией будущей команды избранного президента США. Он подчеркнул, что решения новой администрации будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития ситуации.

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Президент России Владимир Путин высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и вступления Украины в НАТО. По его словам, текущая ситуация остается неопределенной, но Россия готова к завершению.  «У нас так говорят в народе, да вашими бы устами мед пить. Так же говорят, а в команде Трампа и говорят, и прямо заявляют, что конфликт может быть заморожен», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос про урегулирование конфликта на Украине в 2025 году.  Российский лидер пояснил, что РФ готова к завершению, в отличие от Киева.  Путин также отметил, что не знаком с позицией будущей команды избранного президента США. Он подчеркнул, что решения новой администрации будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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