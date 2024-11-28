В России станет больше товаров, которые нельзя купить просроченными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кассовые аппараты будут автоматически закрываться при попытке продажи просроченных товаров
Кассовые аппараты будут автоматически закрываться при попытке продажи просроченных товаров Фото:

Правительство РФ расширило список продуктов, которые не могут быть проданы после истечения их срока годности. Кассовые аппараты будут автоматически блокироваться при попытке продажи таких товаров. Об этом говорится в постановление кабмина.

«Блокировка кассы будет происходить, когда системе в „Честный знак“ нет данных о маркировке товара, когда он запрещен к продаже надзорными органами или у него истек срок годности», — сказано в постановлении. Оно есть в распоряжении ТАСС.

Введение запрета на продажу будет осуществляться поэтапно: начиная с 1 сентября 2025 года запрещается продажа ветеринарных препаратов и велосипедов; с 1 октября того же года — красной и черной икры, а также безалкогольного пива; с 1 марта 2026 года — кормов для животных; с 1 мая — растительного масла и его производных; с 1 апреля — консервированных продуктов.

Ранее правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, предложенный фракцией «Справедливая Россия — За правду», который предусматривал освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. В официальном заявлении указывается, что налоговые поступления от НДФЛ являются значимым источником доходов для региональных и местных бюджетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ расширило список продуктов, которые не могут быть проданы после истечения их срока годности. Кассовые аппараты будут автоматически блокироваться при попытке продажи таких товаров. Об этом говорится в постановление кабмина. «Блокировка кассы будет происходить, когда системе в „Честный знак“ нет данных о маркировке товара, когда он запрещен к продаже надзорными органами или у него истек срок годности», — сказано в постановлении. Оно есть в распоряжении ТАСС. Введение запрета на продажу будет осуществляться поэтапно: начиная с 1 сентября 2025 года запрещается продажа ветеринарных препаратов и велосипедов; с 1 октября того же года — красной и черной икры, а также безалкогольного пива; с 1 марта 2026 года — кормов для животных; с 1 мая — растительного масла и его производных; с 1 апреля — консервированных продуктов. Ранее правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, предложенный фракцией «Справедливая Россия — За правду», который предусматривал освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. В официальном заявлении указывается, что налоговые поступления от НДФЛ являются значимым источником доходов для региональных и местных бюджетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...