В России станет больше товаров, которые нельзя купить просроченными

Правительство РФ расширило список продуктов, которые не могут быть проданы после истечения их срока годности. Кассовые аппараты будут автоматически блокироваться при попытке продажи таких товаров. Об этом говорится в постановление кабмина.
«Блокировка кассы будет происходить, когда системе в „Честный знак“ нет данных о маркировке товара, когда он запрещен к продаже надзорными органами или у него истек срок годности», — сказано в постановлении. Оно есть в распоряжении ТАСС.
Введение запрета на продажу будет осуществляться поэтапно: начиная с 1 сентября 2025 года запрещается продажа ветеринарных препаратов и велосипедов; с 1 октября того же года — красной и черной икры, а также безалкогольного пива; с 1 марта 2026 года — кормов для животных; с 1 мая — растительного масла и его производных; с 1 апреля — консервированных продуктов.
Ранее правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, предложенный фракцией «Справедливая Россия — За правду», который предусматривал освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. В официальном заявлении указывается, что налоговые поступления от НДФЛ являются значимым источником доходов для региональных и местных бюджетов.
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