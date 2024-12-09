В России хотят временно блокировать средства от продажи недвижимости

В России предлагают ввести семидневную блокировку средств, полученных от продажи квартиры, чтобы проверить законность проведения сделки и выявить мошеннические действия. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.
«Злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим „сотрудникам“ МВД, ФСБ и другим ведомствам», — передают «Известия» слова Разворотневой. Письмо с соответствующей инициативой о блокировке средств депутат направила на имя главы Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной.
Депутат подчеркнула, что мошенники уверяют потенциальных жертв в том, что продажа недвижимости является фиктивной и после завершения сделки право собственности будет возвращено. Однако в результате люди теряют как свои дома, так и деньги, полученные от продажи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.