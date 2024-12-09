В России хотят временно блокировать средства от продажи недвижимости

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Мошенники предлагают россиянам продать свою жилплощадь и заключить якобы фиктивную сделку
Мошенники предлагают россиянам продать свою жилплощадь и заключить якобы фиктивную сделку Фото:

В России предлагают ввести семидневную блокировку средств, полученных от продажи квартиры, чтобы проверить законность проведения сделки и выявить мошеннические действия. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева. 

«Злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим „сотрудникам“ МВД, ФСБ и другим ведомствам», — передают «Известия» слова Разворотневой. Письмо с соответствующей инициативой о блокировке средств депутат направила на имя главы Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной.

Депутат подчеркнула, что мошенники уверяют потенциальных жертв в том, что продажа недвижимости является фиктивной и после завершения сделки право собственности будет возвращено. Однако в результате люди теряют как свои дома, так и деньги, полученные от продажи.

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В России предлагают ввести семидневную блокировку средств, полученных от продажи квартиры, чтобы проверить законность проведения сделки и выявить мошеннические действия. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.  «Злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим „сотрудникам“ МВД, ФСБ и другим ведомствам», — передают «Известия» слова Разворотневой. Письмо с соответствующей инициативой о блокировке средств депутат направила на имя главы Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной. Депутат подчеркнула, что мошенники уверяют потенциальных жертв в том, что продажа недвижимости является фиктивной и после завершения сделки право собственности будет возвращено. Однако в результате люди теряют как свои дома, так и деньги, полученные от продажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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