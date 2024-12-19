В Ирландии описали положение Зеленского пословицей про клоуна и короля

Журналист Боуз заявил, что Зеленский является клоуном
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Ирландский журналист к посту с пословицей про клоуна прикрепил фото Зеленского
Ирландский журналист к посту с пословицей про клоуна прикрепил фото Зеленского Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое мнение о лидере Украины Владимире Зеленском в соцсети X. В своем посте он использовал пословицу для описания положения главы Украины, сравнив его с клоуном.

«Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк», — написал Боуз. К своему посту он прикрепил фотографию украинского лидера.

Главу Украины не раз нарекали клоуном. Так, например, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что участь Зеленского печальна, а в истории он останется кровавым клоуном. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также назвал украинского лидера клоуном из-за недовольства последнего действиями парламентариев, которые якобы самовольно приняли решение отменить заседание, запланированное на день после того, как Россия использовала систему «Орешник».

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое мнение о лидере Украины Владимире Зеленском в соцсети X. В своем посте он использовал пословицу для описания положения главы Украины, сравнив его с клоуном. «Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк», — написал Боуз. К своему посту он прикрепил фотографию украинского лидера. Главу Украины не раз нарекали клоуном. Так, например, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что участь Зеленского печальна, а в истории он останется кровавым клоуном. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также назвал украинского лидера клоуном из-за недовольства последнего действиями парламентариев, которые якобы самовольно приняли решение отменить заседание, запланированное на день после того, как Россия использовала систему «Орешник».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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