Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое мнение о лидере Украины Владимире Зеленском в соцсети X. В своем посте он использовал пословицу для описания положения главы Украины, сравнив его с клоуном.
«Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк», — написал Боуз. К своему посту он прикрепил фотографию украинского лидера.
Главу Украины не раз нарекали клоуном. Так, например, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что участь Зеленского печальна, а в истории он останется кровавым клоуном. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также назвал украинского лидера клоуном из-за недовольства последнего действиями парламентариев, которые якобы самовольно приняли решение отменить заседание, запланированное на день после того, как Россия использовала систему «Орешник».
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