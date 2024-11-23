«Ну и клоун»: в Раде заявили, как Зеленский всех обманул на фоне удара «Орешника»

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи после удара «Орешника»
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Зеленский сам дал указание депутатам не выходить на работу, отметил Дмитрук
Зеленский сам дал указание депутатам не выходить на работу, отметил Дмитрук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал президента Украины Владимира Зеленского клоуном из-за его недовольства действиями парламентариев. По мнению лидера Украины, депутаты самовольно приняли решение отменить заседание, запланированное на день после того, как Россия использовала систему «Орешник». Об этом Дмитрук сообщил в соцсетях. 

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» — написал парламентарий в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский выразил критику в своем telegram-канале в адрес депутатов Рады за их отказ выполнять свои обязанности. Критика последовала после того, как они прекратили работу после запуска Россией «Орешника». Зеленский подчеркнул, что нахождение в укрытии оправдано только во время сигнала воздушной тревоги, во все остальные моменты необходимо продолжать работу, передает RT.

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Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал президента Украины Владимира Зеленского клоуном из-за его недовольства действиями парламентариев. По мнению лидера Украины, депутаты самовольно приняли решение отменить заседание, запланированное на день после того, как Россия использовала систему «Орешник». Об этом Дмитрук сообщил в соцсетях.  «Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» — написал парламентарий в своем telegram-канале. Ранее Зеленский выразил критику в своем telegram-канале в адрес депутатов Рады за их отказ выполнять свои обязанности. Критика последовала после того, как они прекратили работу после запуска Россией «Орешника». Зеленский подчеркнул, что нахождение в укрытии оправдано только во время сигнала воздушной тревоги, во все остальные моменты необходимо продолжать работу, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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