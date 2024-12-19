«Такой растакой, алкаш»: Путин рассказал о реальном отношении Запада к Ельцину

Экс-президент России Борис Ельцин, несмотря на свои недостатки, воспринимался Западом как подходящая фигура. Как только он затронул тему Югославии, его начали критиковать и называть алкоголиком. Об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Ельцина хлопали по плечу, не замечая, как он притрагивался к рюмочке, и он был хорошей фигурой для Евросоюза (ЕС). Как только он затронул тему Югославии, его тут же начали преследовать, обзывать, такой растакой, алкаш!» — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент добавил, что сам со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой страной. Страной, которая бы принимала решения в своих интересах, а не в интересах других государств, заключил Путин.
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