«Такой растакой, алкаш»: Путин рассказал о реальном отношении Запада к Ельцину

Путин: Ельцина хвалили, пока он не затронул тему Югославии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ельцин был для Запада хорошей фигурой до определенного момента, заявил Путин
Ельцин был для Запада хорошей фигурой до определенного момента, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Экс-президент России Борис Ельцин, несмотря на свои недостатки, воспринимался Западом как подходящая фигура. Как только он затронул тему Югославии, его начали критиковать и называть алкоголиком. Об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Ельцина хлопали по плечу, не замечая, как он притрагивался к рюмочке, и он был хорошей фигурой для Евросоюза (ЕС). Как только он затронул тему Югославии, его тут же начали преследовать, обзывать, такой растакой, алкаш!» — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент добавил, что сам со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой страной. Страной, которая бы принимала решения в своих интересах, а не в интересах других государств, заключил Путин.

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Экс-президент России Борис Ельцин, несмотря на свои недостатки, воспринимался Западом как подходящая фигура. Как только он затронул тему Югославии, его начали критиковать и называть алкоголиком. Об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин. «Ельцина хлопали по плечу, не замечая, как он притрагивался к рюмочке, и он был хорошей фигурой для Евросоюза (ЕС). Как только он затронул тему Югославии, его тут же начали преследовать, обзывать, такой растакой, алкаш!» — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что сам со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой страной. Страной, которая бы принимала решения в своих интересах, а не в интересах других государств, заключил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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