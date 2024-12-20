Машиниста поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, заключили под стражу

Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, Алексея Зычкова отправили под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 18 февраля 2025 года.
«Заключить под стражу [45-летнего] машиниста грузового поезда Зычкова А.» — передает корреспондент ТАСС из зала суда. По этому делу также задержан его помощник — 23-летний Рамиль Садыгов.
Столкновение грузового и пассажирского поездов произошло 18 декабря. Причиной аварии стало техническая неисправность грузового состава. Спустя час после поломки у поезда отказали тормоза, что привело к его неконтролируемому движению и последующему столкновению. Помощник Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил о 17 пострадавших.
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