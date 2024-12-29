Как сэкономить на поездках в такси в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников спрос на такси значительно возрастает, что приводит к увеличению стоимости поездок. Для экономии стоит выбирать менее загруженное время, сообщил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Он отметил, что особенно высокие цены на такси наблюдаются в новогоднюю ночь и первые часы нового года.
«Стоимость поездки начинает расти 31 декабря после 15:00 и снижается 1 января после 8:00, когда количество работающих водителей резко возрастает. Уже после 2:00 1 января число машин увеличивается, и хоть тарифы не возвращаются к обычному уровню, они становятся значительно ниже, чем в полночь. Самое выгодное время для вызова такси в новогоднюю ночь — с 2:30 до 4:30, а вечером 31 декабря — до 20:00–22:00», — поделился Тузов в разговоре с «Известиями».
По словам эксперта, из-за увеличенного спроса наблюдается нехватка автомобилей, что вынуждает агрегаторы вводить повышенные тарифы. Большое количество водителей предпочитает проводить праздники в кругу семьи, из-за чего количество доступных машин снижается, особенно в бизнес и премиум класса.
В период новогодних праздников цены на услуги такси могут увеличиться на 4-20%. Особенно высокие ставки предполагаются в первые часы после наступления Нового года. Длительное повышение спроса ожидается на протяжении всех новогодних каникул, однако конкретные расценки будут зависеть от дня, времени суток и метеорологических условий.
Тузов отметил несколько ключевых аспектов, влияющих на стоимость услуг такси. Среди них время совершения поездки играет значительную роль. Важно также местоположение: тарифы на поездки из центральной части города, где происходят основные события, выше. Добавляет стоимости и длина маршрута, особенно в условиях заторов и непогоды. Не последнюю роль играет и класс автомобиля: в сегменте премиум-класса цены возрастают более значительно из-за ограниченного количества доступных автомобилей.
Эксперт рекомендует заблаговременное планирование поездок для сокращения расходов. Он советует воспользоваться опцией предзаказа для избегания времени с максимальной загрузкой. Также можно задуматься о возможных альтернативах, таких как каршеринг или общественный транспорт. В период новогодних праздников стоимость аренды автомобиля через каршеринг может оказаться значительно ниже, чем стоимость такси, особенно в пиковые часы.
Ранее агрегатор такси заявил, что наиболее выгодное время для заказа такси в новогоднюю ночь — с 02:30 до 04:30, пишет «Национальная служба новостей». В данный временной промежуток наблюдается снижение спроса на такси, что в свою очередь приводит к уменьшению стоимости поездок.
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