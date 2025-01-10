Захарова нашла фейки о Ленине в докладе ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила использование несуществующей цитаты Владимира Ленина в официальном докладе ЕС, подготовленном экс-президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об использовании европейцами фейкового высказывания она сообщила в своем telegram-канале.
«В предисловии к этому опусу в лучших традициях классиков диалектического материализма Ниинисте выдал цитату Владимира Ленина: „Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь“», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, это «высказывание» Ленина — «бородатый фейк». Однако дипломат тут же отметила, фейки в докладах ЕС — не редкость.
Захарова задалась вопросом, зачем в доклад вставили «цитату» Ленина, и отметила, что бывший президент Финляндии неоднократно прибегал к фейкам. По ее словам, в 2014 году Ниинисте «выдумал якобы существующую» русскую пословицу: «казак забирает все, что плохо лежит».
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