Уроженка Крыма завоевала титул «Вице-миссис Ливан-2025»

Уроженка Крыма завоевала второе место на национальном конкурсе красоты «Миссис Ливан 2025»
Уроженка Крыма завоевала второе место на национальном конкурсе красоты «Миссис Ливан 2025»

Светлана Шехаб эль-Дин (Светлана Калинина) заняла второе место на национальном конкурсе красоты «Миссис Ливан 2025». За титул боролись 15 самых красивых девушек страны, Калинина представляла Бейрут. Об этом пишут РИА Новости.

«О конкурсе: он проходил в два этапа. На первом этапе мы посетили много мест и были спортивные соревнования», — сказано в сообщении.

По словам Калининой, самым сложным испытанием для нее стал опрос на арабском языке, поскольку знание языка у нее ограничено. Тем не менее, она успешно справилась с заданием и вышла в финал. Модель также сообщила, что после конкурса планирует представить Ливан на международном состязании «Миссис Вселенная».

