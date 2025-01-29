На Украине арестовали имущество сына Порошенко*

На Украине имущество Алексея Порошенко, сына экс-президента Украины Петра Порошенко (оба признаны в РФ террористами и экстремистами), арестовано в связи с неявками по повесткам. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
«Все имущество Алексея Порошенко, миллиардера и по совместительству уклониста, который сбежал в Лондон в начале конфликта с Россией, за игнорирование повесток было арестовано», — передает издание в своем telegram-канале. Там добавили, что в течение всего времени, когда Алексей находился в Лондоне, ему регулярно направлялись повестки для службы в ВСУ, которые он игнорировал.
В результате ему выписали штраф, который Порошенко не оплатил. Служба судебных приставов приняла решение о принудительном взыскании средств. Также было постановлено арестовать все имущество до момента оплаты штрафа.
Ранее Алексея обвинили в уклонении от военной службы. Ему выписали штраф в размере 25,5 тысяч гривен. Также указано, что если штраф не будет оплачен в течение 15 суток после его получения, сумма удвоится. Невыполнение этого условия может привести к новым судебным процессам.
*Алексей и Петр Порошенко признаны в РФ террористами и экстремистами
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