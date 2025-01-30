США за последние полгода не смогли эвакуировать тела не менее пяти американцев, которые добровольно вступили в ряды ВСУ и погибли во время боевых действий. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Тела по меньшей мере пяти американских добровольцев, записавшихся в украинскую армию, не удалось забрать с поля боя после того, как они погибли в бою за последние шесть месяцев», — пишет CNN. Там уточнили, что после продолжительных переговоров двое из них были возвращены на территорию Украины.
По данным CNN, за полгода количество пропавших без вести американцев на Украине достигло 20 человек. Родственники пропавших граждан США сталкиваются с невозможностью провести похоронные процедуры и трудностями в официальном признании смерти близких.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ежемесячные потери в рядах Вооруженных сил Украины за последние полгода превышают 50 тысяч человек. Согласно данным ведомства, в январе 2025 года потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470 человек, в ноябре того же года — 60 805 человек, передает RT.
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