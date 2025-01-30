Соль, сахар, кофе и фастфуд: почему всем знакомые продукты вызывают зависимость

Диетолог Соломатина объяснила возникновение зависимости от кофе и сахара
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Кофе вызывает зависимость, заявила Соломатина
Кофе вызывает зависимость, заявила Соломатина Фото:

Кофе, сахар и фастфуд могут вызывать зависимость. Регулярное поступление кофеина в организм создает эффект привыкания, в результате чего возникает потребность в большем количестве кофе. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

«Кофе и любые напитки, содержащие кофеин, кроме зеленого чая, способны вызывать зависимость», — передает слова Соломатиной «Лента.ру». Она отметила, что кофеин конкурирует с аденозином за рецепторы: возбуждает нервную систему, тогда как аденозин успокаивает. При избытке кофеина организм вырабатывает больше аденозина, что приводит к необходимости увеличивать дозу кофе для достижения эффекта. 

Сахар, по словам Соломатиной, особенно в сочетании с жирами, стимулирует выработку дофамина, что создает желание получать больше высококалорийной пищи, из-за чего возникает зависимость. Кроме того, соль и глутамат натрия могут притуплять вкусовые рецепторы, заставляя людей искать более «вкусную» и «богатую белками» пищу, как фастфуд, что приводит к перееданию.

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Кофе, сахар и фастфуд могут вызывать зависимость. Регулярное поступление кофеина в организм создает эффект привыкания, в результате чего возникает потребность в большем количестве кофе. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. «Кофе и любые напитки, содержащие кофеин, кроме зеленого чая, способны вызывать зависимость», — передает слова Соломатиной «Лента.ру». Она отметила, что кофеин конкурирует с аденозином за рецепторы: возбуждает нервную систему, тогда как аденозин успокаивает. При избытке кофеина организм вырабатывает больше аденозина, что приводит к необходимости увеличивать дозу кофе для достижения эффекта.  Сахар, по словам Соломатиной, особенно в сочетании с жирами, стимулирует выработку дофамина, что создает желание получать больше высококалорийной пищи, из-за чего возникает зависимость. Кроме того, соль и глутамат натрия могут притуплять вкусовые рецепторы, заставляя людей искать более «вкусную» и «богатую белками» пищу, как фастфуд, что приводит к перееданию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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