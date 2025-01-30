Туристов предупредили о проблемах с работой российских банковских карт в Турции

Из-за западных санкций возникли проблемы с работой российских банковских карт в Турции, что может усложнить россиянам оплату услуг во время поездок. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
«Есть еще одна проблема — в Турции, как известно, не работают многие российские (банковские — ред.) карты и, прежде всего, карта „Мир“. Причины все те же — западные санкции», — сказал дипломат в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что всем, кто намеревается посетить страну, стоит заранее озаботиться вопросами оплаты за услуги. Как вариант, многие предпочитают иметь при себе определенную сумму наличной валюты.
Турецкое экономическое издание Ekonomim, ссылаясь на представителей отрасли, 5 декабря сообщило, что введенные США санкции против Газпромбанка привели к приостановке раннего бронирования курортных отелей в Турции российскими туристами. По словам Ерхова, адаптация турецкой банковской системы к западным санкциям негативно сказывается на сотрудничестве между Москвой и Анкарой, включая туристическую сферу.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар выразил обеспокоенность по поводу санкций, наложенных США на Газпромбанк, указывая на то, что они оказывают влияние и на них. Он подчеркнул, что страна стремится к исключению из-под этих мер. Стамбул объявил своим приоритетом добиваться освобождения от санкций, и после обращения Турции в США начато расследование данного вопроса.
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