29 января 2025

Компания Цукерберга выплатит Трампу 25 млн долларов за блокировку аккаунтов

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Трамп подавал иск в суд против крупнейших компаний
Трамп подавал иск в суд против крупнейших компаний Фото:

Корпорация Meta, запрещенная в России и признанная экстремистской, выплатит 25 млн долларов Дональду Трампу. Компания приняла решение урегулировать иск, поданный президентом США после блокировки его аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

«Владелец компании Марк Цукерберг на протяжении полутора лет пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, чтобы оградить корпорацию от возможных ограничений со стороны новой администрации. Так, Цукерберг пожертвовал 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа и присутствовал на его инаугурации, а ноябре встречался с Трампом после выборов», — сообщает The New York Times.

Согласно условиям мирового соглашения, подписанного 29 января, основная часть суммы в 22 млн долларов будет направлена в фонд президентской библиотеки Трампа. Остальные средства покроют судебные издержки. Корпорация не делала публичных признаний вины в рамках данной сделки.

Соцсети начали блокировать аккаунты Трампа после штурма Капитолия США его сторонниками в январе. Политик заявлял, что IT-гиганты вышли из-под контроля, когда стали действовать против него. Команда Трампа также создавала свою соцсеть, однако аккаунт экс-президента почти сразу же взломали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Корпорация Meta, запрещенная в России и признанная экстремистской, выплатит 25 млн долларов Дональду Трампу. Компания приняла решение урегулировать иск, поданный президентом США после блокировки его аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает американское издание The New York Times. «Владелец компании Марк Цукерберг на протяжении полутора лет пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, чтобы оградить корпорацию от возможных ограничений со стороны новой администрации. Так, Цукерберг пожертвовал 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа и присутствовал на его инаугурации, а ноябре встречался с Трампом после выборов», — сообщает The New York Times. Согласно условиям мирового соглашения, подписанного 29 января, основная часть суммы в 22 млн долларов будет направлена в фонд президентской библиотеки Трампа. Остальные средства покроют судебные издержки. Корпорация не делала публичных признаний вины в рамках данной сделки. Соцсети начали блокировать аккаунты Трампа после штурма Капитолия США его сторонниками в январе. Политик заявлял, что IT-гиганты вышли из-под контроля, когда стали действовать против него. Команда Трампа также создавала свою соцсеть, однако аккаунт экс-президента почти сразу же взломали, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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