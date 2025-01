Компания Цукерберга выплатит Трампу 25 млн долларов за блокировку аккаунтов

Трамп подавал иск в суд против крупнейших компаний Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Корпорация Meta, запрещенная в России и признанная экстремистской, выплатит 25 млн долларов Дональду Трампу. Компания приняла решение урегулировать иск, поданный президентом США после блокировки его аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает американское издание The New York Times. «Владелец компании Марк Цукерберг на протяжении полутора лет пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, чтобы оградить корпорацию от возможных ограничений со стороны новой администрации. Так, Цукерберг пожертвовал 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа и присутствовал на его инаугурации, а ноябре встречался с Трампом после выборов», — сообщает The New York Times. Согласно условиям мирового соглашения, подписанного 29 января, основная часть суммы в 22 млн долларов будет направлена в фонд президентской библиотеки Трампа. Остальные средства покроют судебные издержки. Корпорация не делала публичных признаний вины в рамках данной сделки. Соцсети начали блокировать аккаунты Трампа после штурма Капитолия США его сторонниками в январе. Политик заявлял, что IT-гиганты вышли из-под контроля, когда стали действовать против него. Команда Трампа также создавала свою соцсеть, однако аккаунт экс-президента почти сразу же взломали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

