Президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект своего второго президентского срока, который обязывает правоохранительные органы арестовывать мигрантов, обвиняемых даже в нетяжких преступлениях. Закон был принят в ответ на критику недостаточной жесткости в отношении нелегальных мигрантов, совершающих преступления.
«Министерству внутренней безопасности будет поручено этим законом арестовывать всех незаконных мигрантов, которые были задержаны за кражу, грабеж, кражу из магазина, нападение на офицера полиции, убийство, или другое преступление, которое обернулось смертью или серьезными травмами», — заявил Трамп на церемонии в Белом доме. Данный законопроект назван в честь 22-летней медицинской студентки Лейкен «Надежду» Райли, которая была убита нелегальным мигрантом в штате Джорджия.
Президент подчеркнул важность принятого закона, отметив, что Америка никогда не забудет Лейкен Райли, чье имя теперь носит закон. Трамп также рассказал, что убийца девушки был членом банды и не был депортирован из США, несмотря на совершение преступления.
Президент США Дональд Трамп принял решение о депортации мигрантов в страны, которые на сегодняшний день уже не существуют. Согласно новому документу Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), планируется отправка 337 человек в СССР и 845 человек в Югославию.
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