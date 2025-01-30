Bloomberg узнал о доле российского олигарха в компании Илона Маска

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в американской космической компании SpaceX через трастовый фонд Heritage Trust. По информации Bloomberg, доля составляла около 1% и была приобретена в 2017 году.
«Миллиардер Сулейман Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года. <...> Первоначально траст владел примерно 1% SpaceX, по словам трех человек», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Согласно информации агентства, министерство приняло меры для блокировки активов и ограничения возможности ведения дел с американскими компаниями.
В июне 2022 года, спустя четыре года после создания, Министерство финансов США заморозило траст на сумму один миллиард долларов, который был учрежден в 2017 году для управления активами Керимова на территории США. К тому времени, как сообщают источники, доля в компании SpaceX уже была продана. Представитель Citigroup отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на ранее опубликованное заявление компании от ноября о начале расследования предполагаемых связей с Россией.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Керимов занимает 17-е место среди самых богатых людей России и 282-е место в мировом рейтинге с оценочным состоянием в $9,9 млрд. С 2008 года он представляет Дагестан в статусе сенатора. В связи с военной операцией на Украине, он был включен в санкционные списки ЕС, Соединенного Королевства, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Российское правительство призывает к отмене этих санкций, считая их незаконными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.