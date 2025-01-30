Bloomberg узнал о доле российского олигарха в компании Илона Маска

Bloomberg: Керимов владел 1% компании SpaceX
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Сулейман Керимов имел долю в SpaceX через траст
Сулейман Керимов имел долю в SpaceX через траст Фото:

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в американской космической компании SpaceX через трастовый фонд Heritage Trust. По информации Bloomberg, доля составляла около 1% и была приобретена в 2017 году. 

«Миллиардер Сулейман Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года. <...> Первоначально траст владел примерно 1% SpaceX, по словам трех человек», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Согласно информации агентства, министерство приняло меры для блокировки активов и ограничения возможности ведения дел с американскими компаниями.

В июне 2022 года, спустя четыре года после создания, Министерство финансов США заморозило траст на сумму один миллиард долларов, который был учрежден в 2017 году для управления активами Керимова на территории США. К тому времени, как сообщают источники, доля в компании SpaceX уже была продана. Представитель Citigroup отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на ранее опубликованное заявление компании от ноября о начале расследования предполагаемых связей с Россией.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Керимов занимает 17-е место среди самых богатых людей России и 282-е место в мировом рейтинге с оценочным состоянием в $9,9 млрд. С 2008 года он представляет Дагестан в статусе сенатора. В связи с военной операцией на Украине, он был включен в санкционные списки ЕС, Соединенного Королевства, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Российское правительство призывает к отмене этих санкций, считая их незаконными.

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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в американской космической компании SpaceX через трастовый фонд Heritage Trust. По информации Bloomberg, доля составляла около 1% и была приобретена в 2017 году.  «Миллиардер Сулейман Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года. <...> Первоначально траст владел примерно 1% SpaceX, по словам трех человек», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Согласно информации агентства, министерство приняло меры для блокировки активов и ограничения возможности ведения дел с американскими компаниями. В июне 2022 года, спустя четыре года после создания, Министерство финансов США заморозило траст на сумму один миллиард долларов, который был учрежден в 2017 году для управления активами Керимова на территории США. К тому времени, как сообщают источники, доля в компании SpaceX уже была продана. Представитель Citigroup отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на ранее опубликованное заявление компании от ноября о начале расследования предполагаемых связей с Россией. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Керимов занимает 17-е место среди самых богатых людей России и 282-е место в мировом рейтинге с оценочным состоянием в $9,9 млрд. С 2008 года он представляет Дагестан в статусе сенатора. В связи с военной операцией на Украине, он был включен в санкционные списки ЕС, Соединенного Королевства, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Российское правительство призывает к отмене этих санкций, считая их незаконными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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