Кто вышел в плей-офф, а кто вылетел из турнира: обзор группового этапа Лиги чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2024/2025, который впервые проводился по новому формату с 36 командами в одной таблице, подошел к концу. 29 января 2025 года состоялись все матчи заключительного, 8-го тура, расставившие клубы по своим итоговым позициям. Подробнее о результатах решающих встреч, а также о турнирном положении участников и их перспективы в грядущем плей-офф — в материале URA.RU.
Главные матчи 8-го тура Лиги чемпионов
Центральным поединком игрового дня стало противостояние «Барселоны» и «Аталанты» на «Камп Ноу». Хозяева дважды выходили вперед благодаря голам молодого дарования Ламина Ямаля и надежного защитника Рональда Араухо, но гости сумели отыграться усилиями Эдерсона и Марио Пашалича — 2:2. Этот результат позволил каталонцам финишировать на втором месте.
Мадридский «Реал» без особых проблем разгромил «Брест» в гостях — 3:0. Первый мяч забил бразильский вингер Родриго. После перерыва Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных», а окончательный счет установил все тот же Родриго, оформивший дубль. Команда Карло Анчелотти заняла 11-е место, обеспечив участие в стыковых матчах.
Дортмундская «Боруссия» на «Сигнал Идуна Парк» одержала убедительную победу над «Шахтером» — 3:1. Дубль в активе форварда дортмундцев Серу Гирасси, который отличился на 17-й и 44-й минутах. Еще один гол на 79-й минуте провел защитник Рами Бенсебаини. Единственный мяч «Шахтера» забил бразилец Марлон Гомес, сократив отставание сразу после перерыва.
«Бавария» на «Альянц Арене» взяла верх над братиславским «Слованом» — 3:1. Счет открыл многоопытный Томас Мюллер, затем преимущество мюнхенцев упрочили Гарри Кейн и Кингсли Коман. Гости смогли отквитать один мяч на последней минуте основного времени, когда словацкий полузащитник Иван Толич поразил ворота мюнхенцев.
Лидер общего зачета «Ливерпуль» проиграл ПСВ в Эйндховене — 2:3. Счет открыл вингер «красных» Коди Гакпо, реализовав пенальти. Хозяева ответили голами Ибрагима Сангаре и Кристиана Сайбари, но Харви Эллиот сравнял счет перед самым перерывом. Решающий мяч на 45+6 минуте забил американский форвард ПСВ Рикардо Пепи.
Кто вышел в плей-офф в Лиге чемпионов
По итогам группового этапа определилась восьмерка лучших команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов:
- «Ливерпуль» (21 очка)
- «Барселона» (19 очко)
- «Арсенал» (19 очков)
- «Интер» (19 очков)
- «Атлетико» (18 очков)
- «Байер» (16 очков)
- «Лилль» (16 очков)
- «Астон Вилла» (16 очков)
Стыковые матчи за выход в 1/8 финала
Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала (стыковых матчах) за право присоединиться к восьмерке сильнейших в плей-офф. Среди них такие гранды, как «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Милан».
Кто вылетел из Лиги чемпионов
12 клубов, финишировавших на позициях с 25-й по 36-ю, завершили выступление в еврокубках в этом сезоне. В их числе: загребское «Динамо», «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «РБ Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».
Жеребьевка плей-офф и когда она будет
31 января состоится жеребьевка стыковых матчей, первые поединки пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля. Затем 21 февраля — жеребьевка 1/8 финала, игры этой стадии запланированы на 4, 5, 11 и 12 марта.
Формат турнира в плей-офф останется традиционным — матчи на вылет по системе «дома и в гостях». Команды продолжат борьбу за почетный трофей вплоть до финала 31 мая, который примет Мюнхен.
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