В России решили упростить водителям процедуру получения медсправок

Результаты диспансеризации будут использованы для упрощения процесса получения медицинских справок водителями, что позволит избежать необходимости прохождения повторных обследований. Об этом рассказали Минздраве РФ.
«Подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации», — передает сообщение пресс-службы Минздрава РИА Новости. Там добавили, что это позволит избежать повторных обследований.
Также будет улучшен порядок медицинского освидетельствования. Это позволит передавать данные о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей.
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