В России решили упростить водителям процедуру получения медсправок

Данные диспансеризации будут использовать при оформлении медсправок водителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Нововведение избавит водителей от повторных обследований
Нововведение избавит водителей от повторных обследований Фото:

Результаты диспансеризации будут использованы для упрощения процесса получения медицинских справок водителями, что позволит избежать необходимости прохождения повторных обследований. Об этом рассказали Минздраве РФ.

«Подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации», — передает сообщение пресс-службы Минздрава РИА Новости. Там добавили, что это позволит избежать повторных обследований.

Также будет улучшен порядок медицинского освидетельствования. Это позволит передавать данные о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей.

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Результаты диспансеризации будут использованы для упрощения процесса получения медицинских справок водителями, что позволит избежать необходимости прохождения повторных обследований. Об этом рассказали Минздраве РФ. «Подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации», — передает сообщение пресс-службы Минздрава РИА Новости. Там добавили, что это позволит избежать повторных обследований. Также будет улучшен порядок медицинского освидетельствования. Это позволит передавать данные о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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