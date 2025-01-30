В Донецке задержали шпиона СБУ

В Донецке сотрудники ФСБ задержали жителя города, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР. Задержанный обвиняется в сборе и передаче сведений о местоположении военной техники и личного состава Вооруженных Сил России.
«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель г. Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — говорится в сообщении оперштаба в telegram-канале. По их данным, задержанный занимался сбором и последующей передачей Службе безопасности Украины данных о расположении военной техники и личного состава подразделений ВС РФ, находящихся на территории Республики.
Следственными органами УФСБ России по ДНР уже возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России, которая касается шпионажа. Другие подробности дела не приводятся.
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