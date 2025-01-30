В Ставропольском крае была предотвращена попытка теракта в электричке

В Ставропольском крае предотвращен теракт. Член запрещенной в России международной террористической организации (МТО) планировал совершить подрыв электрички, следующей по маршруту Кисловодск — Минеральные Воды. Об этом рассказали в ФСБ РФ.
«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России МТО, планировавший совершение террористического акта», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что задержанный собрал все необходимое для подрыва электрички Кисловодск — Минеральные Воды и проводил разведку местности.
После теракта он планировал уехать в Сирию для вступления в ряды террористов. В его доме в Ессентуках были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, заключили в ФСБ.
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