В Ставропольском крае была предотвращена попытка теракта в электричке

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Член террористической организации планировал подрыв электрички
Член террористической организации планировал подрыв электрички Фото:

В Ставропольском крае предотвращен теракт. Член запрещенной в России международной террористической организации (МТО) планировал совершить подрыв электрички, следующей по маршруту Кисловодск — Минеральные Воды. Об этом рассказали в ФСБ РФ.

«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России МТО, планировавший совершение террористического акта», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что задержанный собрал все необходимое для подрыва электрички Кисловодск — Минеральные Воды и проводил разведку местности.

После теракта он планировал уехать в Сирию для вступления в ряды террористов. В его доме в Ессентуках были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, заключили в ФСБ.

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В Ставропольском крае предотвращен теракт. Член запрещенной в России международной террористической организации (МТО) планировал совершить подрыв электрички, следующей по маршруту Кисловодск — Минеральные Воды. Об этом рассказали в ФСБ РФ. «ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России МТО, планировавший совершение террористического акта», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что задержанный собрал все необходимое для подрыва электрички Кисловодск — Минеральные Воды и проводил разведку местности. После теракта он планировал уехать в Сирию для вступления в ряды террористов. В его доме в Ессентуках были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, заключили в ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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