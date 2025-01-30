База данных китайской нейросети DeepSeek утекла в открытый доступ

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Утекла база данных китайской нейросети DeepSeek с внутренними данными и переписками
Утекла база данных китайской нейросети DeepSeek с внутренними данными и переписками Фото:

В открытый доступ утекла база данных китайской нейросети DeepSeek с внутренними данными и переписками. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности Wiz.

«Сотрудники американской компании по кибербезопасности Wiz обнаружили в открытом доступе базу данных ClickHouse, которая принадлежит китайской организации DeepSeek», — говорится на сайте компании. Там добавили, что база данных вмещает в себя внутренние данные и историю переписок.

У специалистов Wiz имеется полный доступ к базе. Недавно запущенный чат-бот DeepSeek обошел ChatGPT по популярности, что привело к значительному падению акций американских технологических компаний.

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В открытый доступ утекла база данных китайской нейросети DeepSeek с внутренними данными и переписками. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности Wiz. «Сотрудники американской компании по кибербезопасности Wiz обнаружили в открытом доступе базу данных ClickHouse, которая принадлежит китайской организации DeepSeek», — говорится на сайте компании. Там добавили, что база данных вмещает в себя внутренние данные и историю переписок. У специалистов Wiz имеется полный доступ к базе. Недавно запущенный чат-бот DeepSeek обошел ChatGPT по популярности, что привело к значительному падению акций американских технологических компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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