ФСБ задержала поджигателя военных объектов в Подмосковье

В Подмосковье задержан гражданин России, подозреваемый в совершении серии диверсий по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Задержанный обвиняется в поджогах объектов, имеющих значение для экономической безопасности и обороноспособности РФ.
«ФСБ РФ в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию службы безопасности Украины», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Подозреваемый действовал под руководством куратора из СБУ, который обучил его мерам конспирации и способам изготовления самодельных взрывных устройств.
За совершенные диверсии СБУ обещала подозреваемому помощь с выездом за границу, предоставив поддельные документы. Однако после выполнения последнего задания связь с куратором была потеряна, и обещания не были выполнены. В настоящее время по факту событий возбуждено уголовное дело, задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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