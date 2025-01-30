Над Курской областью сбита украинская ракета

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Ракету уничтожили системы ПВО Фото:

Украинская ракета уничтожена над Курской областью в ночь на 30 января. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Бойцами ПВО в небе над Курской областью сбита украинская ракета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Ранее Минобороны сообщило о пяти беспилотниках, уничтоженных над Брянской и Белгородской областями.

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Украинская ракета уничтожена над Курской областью в ночь на 30 января. Об этом сообщает оперштаб региона. «Бойцами ПВО в небе над Курской областью сбита украинская ракета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Ранее Минобороны сообщило о пяти беспилотниках, уничтоженных над Брянской и Белгородской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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