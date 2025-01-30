Над Курской областью сбита украинская ракета

30 января 2025 в 10:04 Размер текста - 17 +

Ракету уничтожили системы ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Украинская ракета уничтожена над Курской областью в ночь на 30 января. Об этом сообщает оперштаб региона. «Бойцами ПВО в небе над Курской областью сбита украинская ракета», — говорится в сообщении , опубликованном в Telegram. Ранее Минобороны сообщило о пяти беспилотниках, уничтоженных над Брянской и Белгородской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская ракета уничтожена над Курской областью в ночь на 30 января. Об этом сообщает оперштаб региона. «Бойцами ПВО в небе над Курской областью сбита украинская ракета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Ранее Минобороны сообщило о пяти беспилотниках, уничтоженных над Брянской и Белгородской областями.