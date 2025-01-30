Ракету уничтожили системы ПВОФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Украинская ракета уничтожена над Курской областью в ночь на 30 января. Об этом сообщает оперштаб региона.
«Бойцами ПВО в небе над Курской областью сбита украинская ракета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Ранее Минобороны сообщило о пяти беспилотниках, уничтоженных над Брянской и Белгородской областями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинская ракета уничтожена над Курской областью в ночь на 30 января. Об этом сообщает оперштаб региона. «Бойцами ПВО в небе над Курской областью сбита украинская ракета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Ранее Минобороны сообщило о пяти беспилотниках, уничтоженных над Брянской и Белгородской областями.