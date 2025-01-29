Обстрел ВСУ признали страховым случаем

Верховный суд России 29 января подтвердил решение о взыскании с АО «СК „РСХБ-страхование“ 13,5 млн рублей в пользу ООО „Лафид“. Решение арбитража было оставлено в силе после того, как страховщик отказался выплатить компенсацию за ущерб четырем нежилым постройкам компании, пострадавшим от обстрела города Шебекина, пишут „Ведомости“.
«Если в число застрахованных рисков входят противоправные действия третьих лиц, терроризм, диверсии и по факту повреждения имущества возбуждены уголовные дела по ст. 167, 205, 281 УК РФ, суды считали страховой случай наступившим и удовлетворяли требования страхователя», — отметила партнер адвокатского бюро КИАП Мария Краснова, чьи слова приводят «Ведомости». Она также указывает на то, что решения в таких делах зависят от специфических условий договоров страхования.
Решение Верховного суда ожидалось на фоне участившихся случаев обстрелов и атак БПЛА на территории России, что приводило к увеличению количества судебных споров между страховщиками и страхователями. Этот вердикт может стать основополагающим для дальнейших решений по аналогичным случаям в стране.
Ранее URA.RU сообщало об атаке десятков украинских дронов. Они были направлены на различные регионы России. Системы противовоздушной обороны уничтожили 32 БПЛА.
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