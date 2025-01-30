Правительство раскритиковало Петербургские поправки в закон о КРТ

Федеральное правительство и Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан раскритиковали кодексы, регулирующие вопросы Комплексного развития территорий (КРТ) Санкт-Петербурга. Об этом сообщила РБК Петербург. При этом вчера, 29 января, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельской рассказывал о том, что Комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ выразил поддержку законопроекту, направленному на внесение поправок в кодексы о КРТ.
«На основании изложенного законопроект нуждается в концептуальной переработке», — сказано в документе за подписью заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко», — сообщили в РБК. Это заявление ставит под вопрос текущую форму предложенных изменений и подчеркивает необходимость дальнейших обсуждений и корректировок.
Официальный отзыв правительства РФ на предложенные петербургским Законодательным собранием поправки критичен. В отзыве указывается, что изменение минимального срока для проведения общего собрания собственников жилых помещений до 90 дней не соответствует установленной практике, по которой в большинстве регионов этот срок короче. Также критику вызывает предложение исключать из программы дома, где не были проведены общие собрания или их решения признаны недействительными, поскольку это может ограничить применение комплексного развития территорий в отношении домов с пассивными собственниками. Еще одна поправка, предоставляющая регионам право законодательно устанавливать дополнительные гарантии для жителей в рамках КРТ, например, обеспечение близости социальных объектов, также не находит поддержки. Правительство указывает, что регулирование предоставления жилых помещений социально защищенным категориям граждан не входит в компетенцию данного федерального закона.
Комиссия Государственной Думы по жилищным вопросам назвала недопустимым предложение о передаче регионам полномочий самостоятельно определять территории для расселения из аварийного жилья. Также комиссия выразила несогласие с предложением о том, что разница в площади между старым и новым жильем до 6 квадратных метров должна компенсироваться без доплат.
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