Самолет «Победы» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем

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Российский самолет подал сигнал бедствия
Российский самолет подал сигнал бедствия Фото:

Самолет Boeing авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Как сообщают telegram-каналы, борт продолжает полет по маршруту.

«Самолет авиакомпании „Победа“ подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Boeing рейса DP992 Дубай — Москва снизился и продолжает полет по маршруту», — передает telegram-канал Mash. Сейчас в компании выясняют, что произошло на борту.

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Самолет Boeing авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Как сообщают telegram-каналы, борт продолжает полет по маршруту. «Самолет авиакомпании „Победа“ подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Boeing рейса DP992 Дубай — Москва снизился и продолжает полет по маршруту», — передает telegram-канал Mash. Сейчас в компании выясняют, что произошло на борту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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