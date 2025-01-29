Самолет «Победы» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем

Российский самолет подал сигнал бедствия
Самолет Boeing авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Как сообщают telegram-каналы, борт продолжает полет по маршруту.
«Самолет авиакомпании „Победа“ подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Boeing рейса DP992 Дубай — Москва снизился и продолжает полет по маршруту», — передает telegram-канал Mash. Сейчас в компании выясняют, что произошло на борту.
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