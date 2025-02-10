В пяти регионах РФ опробуют сдачу только двух экзаменов ОГЭ

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Попробовать новый формат смогут школьники из пяти регионов
Попробовать новый формат смогут школьники из пяти регионов Фото:

В пяти регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, будет протестирована новая схема сдачи ОГЭ, предполагающая сдачу только двух обязательных экзаменов — русского языка и математики. Об этом говорится в отзыве правительства РФ.

«Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ», — передает содержание документа РИА Новости. Отмечается, что школьники из Москвы, Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии смогут попробовать новый формат.

Нововведение касается школьников, желающих получить аттестат, но для тех, кто продолжает учебу в 11 классе, требования останутся прежними — нужно сдавать четыре экзамена. Если ученики не сдадут экзамены по выбору, аттестат можно будет получить на основе оценок по обязательным предметам, что позволит поступить в колледж. Комитет Полномочия по внедрению этой схемы будут переданы органам власти субъектов РФ, ответственным за образование.

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В пяти регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, будет протестирована новая схема сдачи ОГЭ, предполагающая сдачу только двух обязательных экзаменов — русского языка и математики. Об этом говорится в отзыве правительства РФ. «Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ», — передает содержание документа РИА Новости. Отмечается, что школьники из Москвы, Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии смогут попробовать новый формат. Нововведение касается школьников, желающих получить аттестат, но для тех, кто продолжает учебу в 11 классе, требования останутся прежними — нужно сдавать четыре экзамена. Если ученики не сдадут экзамены по выбору, аттестат можно будет получить на основе оценок по обязательным предметам, что позволит поступить в колледж. Комитет Полномочия по внедрению этой схемы будут переданы органам власти субъектов РФ, ответственным за образование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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