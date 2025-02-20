Губернатор Самарской области прокомментировал слухи о своей смерти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своей смерти. Он категорически отрицает информацию о якобы совершенном им самоубийстве, называя эти заявления фейком.
«Прочитал новость о том, что я умер. Завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги, укронацисты, распространяют в развитии позавчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — подчеркнул Федорищев, опубликовав в своем telegram-канале видеосообщение.
Дезинформация появилась после атаки ВСУ на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 19 февраля. Губернатор региона подчеркивает, что продолжает активно заниматься своими обязанностями и призывает жителей области не поддаваться на провокации.
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