Губернатор Самарской области прокомментировал слухи о своей смерти

Глава Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти
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Федорищев опроверг слухи о якобы совершенном им самоубийстве
Федорищев опроверг слухи о якобы совершенном им самоубийстве Фото:

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своей смерти. Он категорически отрицает информацию о якобы совершенном им самоубийстве, называя эти заявления фейком.

«Прочитал новость о том, что я умер. Завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги, укронацисты, распространяют в развитии позавчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — подчеркнул Федорищев, опубликовав в своем telegram-канале видеосообщение.

Дезинформация появилась после атаки ВСУ на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 19 февраля. Губернатор региона подчеркивает, что продолжает активно заниматься своими обязанностями и призывает жителей области не поддаваться на провокации.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своей смерти. Он категорически отрицает информацию о якобы совершенном им самоубийстве, называя эти заявления фейком. «Прочитал новость о том, что я умер. Завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги, укронацисты, распространяют в развитии позавчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — подчеркнул Федорищев, опубликовав в своем telegram-канале видеосообщение. Дезинформация появилась после атаки ВСУ на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 19 февраля. Губернатор региона подчеркивает, что продолжает активно заниматься своими обязанностями и призывает жителей области не поддаваться на провокации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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