СК РФ: возбуждено уголовное дело о гибели трех человек в Котовске

В Котовске Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате пожара в частном домостроении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственный комитета РФ по региону.
«По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили в региональном СУ СКР. Информация размещена в telegram-канале.
Пожар в жилом доме по проезду Стройгородка в Котовске произошел в ночь на 22 февраля. В результате погибли трое: 37-летняя женщина и двое мужчин 31 и 32 лет. 68-летняя владелица дома и ее 31-летняя дочь получили термические ожоги и были госпитализированы. Представители прокуратуры региона взяли под контроль расследование обстоятельств возгорания. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Колдашов. Окончательная причина пожара будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы.
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