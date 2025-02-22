СК РФ: возбуждено уголовное дело о гибели трех человек в Котовске

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В Котовске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности
В Котовске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности Фото:

В Котовске Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате пожара в частном домостроении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственный комитета РФ по региону.

«По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили в региональном СУ СКР. Информация размещена в telegram-канале

Пожар в жилом доме по проезду Стройгородка в Котовске произошел в ночь на 22 февраля. В результате погибли трое: 37-летняя женщина и двое мужчин 31 и 32 лет. 68-летняя владелица дома и ее 31-летняя дочь получили термические ожоги и были госпитализированы. Представители прокуратуры региона взяли под контроль расследование обстоятельств возгорания. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Колдашов. Окончательная причина пожара будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы. 

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В Котовске Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате пожара в частном домостроении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственный комитета РФ по региону. «По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили в региональном СУ СКР. Информация размещена в telegram-канале.  Пожар в жилом доме по проезду Стройгородка в Котовске произошел в ночь на 22 февраля. В результате погибли трое: 37-летняя женщина и двое мужчин 31 и 32 лет. 68-летняя владелица дома и ее 31-летняя дочь получили термические ожоги и были госпитализированы. Представители прокуратуры региона взяли под контроль расследование обстоятельств возгорания. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Колдашов. Окончательная причина пожара будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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